- Почему не играет Иван Игнатьев?
- У него травма. Сроки восстановления? Пока что неизвестны, - cказал тренер.
Права на Игнатьева принадлежат "Оренбургу, с который он подписал контракт летом 2025 года. За тульский "Арсенал" форвард выступает на правах аренды. Соглашение действует до конца сезона.
В тульском "Арсенале" рассказали, почему Игнатьев не попадает в состав
Тренер тульского "Арсенала" Дмитрий Кудряшов рассказал, почему Иван Игнатьев не попадает в стартовый состав команды.
Фото: ФК "Арсенал" Тула