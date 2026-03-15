Матчи

Российская премьер-лига

Акрон
1 - 1 1 1
АхматЗавершен
Нижний Новгород
3 - 0 3 0
Крылья СоветовЗавершен
Рубин
3 - 0 3 0
ЛокомотивЗавершен

Первая лига

Урал
2 - 0 2 0
Арсенал ТулаЗавершен
Уфа
2 - 0 2 0
СоколЗавершен
Волга Ул
2 - 2 2 2
ЧелябинскЗавершен
Шинник
1 - 1 1 1
ЕнисейЗавершен

В тульском "Арсенале" рассказали, почему Игнатьев не попадает в состав

Тренер тульского "Арсенала" Дмитрий Кудряшов рассказал, почему Иван Игнатьев не попадает в стартовый состав команды.
Фото: ФК "Арсенал" Тула
- Почему не играет Иван Игнатьев?

- У него травма. Сроки восстановления? Пока что неизвестны, - cказал тренер.

Права на Игнатьева принадлежат "Оренбургу, с который он подписал контракт летом 2025 года. За тульский "Арсенал" форвард выступает на правах аренды. Соглашение действует до конца сезона.

Rusfootball.info

