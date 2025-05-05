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В ФНЛ прокомментировали желание "Урала" обратиться в ФИФА и УЕФА из-за судейства

В пресс-службе футбольной национальной лиги прокомментировали желание екатеринбургского "Урала" обратиться в ФИФА и УЕФА из-за судейства.
Фото: ФК "Урал"
"В соответствии с нормами, клубу необходимо направить официальное заявление в ЭСК РФС для проведения проверки работы арбитра, что и было рекомендовано "Уралу" в рабочем разговоре президента ФНЛ Наиля Измайлова и президента "Урала" Григория Иванова", - приводит слова представителя пресс-службы ФНЛ "Чемпионат".

Напомним, президент екатеринбургского "Урала" Григорий Иванов раскритиковал судейство в матче 31-го тура Мелет Первой лиги сезона-2024/25 с московской "Родиной". Встреча, которая прошла 4 мая в Москве, завершилась победой хозяев со счётом 3:2. Победный гол "Родина" забила в компенсированное время, реализовав пенальти, который был назначен после просмотра повтора эпизода на мониторе и отмены забитого гола "Урала".

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