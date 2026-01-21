Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

Кайрат
1 - 4 1 4
БрюггеЗавершен
Буде-Глимт
3 - 1 3 1
Манчестер СитиЗавершен
Тоттенхэм
2 - 0 2 0
Боруссия ДЗавершен
Олимпиакос
2 - 0 2 0
БайерЗавершен
Спортинг Лиссабон
2 - 1 2 1
ПСЖЗавершен
Интер
1 - 3 1 3
АрсеналЗавершен
Реал Мадрид
6 - 1 6 1
МонакоЗавершен
Копенгаген
1 - 1 1 1
НаполиЗавершен
Вильярреал
1 - 2 1 2
АяксЗавершен

Товарищеские матчи. Клубы

Локомотив
4 - 0 4 0
Чэнду ЖунчэнЗавершен

"ПСЖ" проиграл "Спортингу" в Лиссабоне

"ПСЖ" потерпел гостевое поражение от "Спортинга" в матче 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов.
Фото: УЕФА
Встреча в Лиссабоне завершилась со счетом 2:1. Развязка наступила в концовке: на 74-й минуте нападающий "Спортинга" Луис Суарес открыл счет, а спустя пять минут Хвича Кварацхелия восстановил равенство.

Победу лиссабонцам принёс Суарес, оформивший дубль.

"Спортинг" и "ПСЖ" после очной встречи имеют по 13 очков. Лиссабонский клуб поднялся на шестую строчку, а парижане располагаются на пятом месте.

