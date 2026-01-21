"ПСЖ" проиграл "Спортингу" в Лиссабоне

"ПСЖ" потерпел гостевое поражение от "Спортинга" в матче 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

Фото: УЕФА

Встреча в Лиссабоне завершилась со счетом 2:1. Развязка наступила в концовке: на 74-й минуте нападающий "Спортинга" Луис Суарес открыл счет, а спустя пять минут Хвича Кварацхелия восстановил равенство.



Победу лиссабонцам принёс Суарес, оформивший дубль.



"Спортинг" и "ПСЖ" после очной встречи имеют по 13 очков. Лиссабонский клуб поднялся на шестую строчку, а парижане располагаются на пятом месте.