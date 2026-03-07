Интерес к чилийскому футболисту проявляет "Зенит". Об этом сообщил журналист TyC Sports Родольфо Чинголани.
25-летний хавбек выступает за аргентинский клуб с 2025 года. В чемпионате страны он провёл 30 матчей и отметился четырьмя результативными передачами.
В турнирной таблице РПЛ "Зенит" сейчас занимает второе место, имея в активе 42 очка. В ближайшем туре петербургская команда сыграет на выезде против "Оренбурга".
"Зенит" нашёл нового полузащитника в Аргентине - источник
Полузащитник "Бока Хуниорс" Карлос Паласиос может продолжить карьеру в России.
Фото: Getty Images