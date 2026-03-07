Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

Ростов
16:45
БалтикаНе начат
Нижний Новгород
19:00
СочиНе начат

Первая лига

Челябинск
14:30
Спартак КостромаНе начат
Чайка
15:00
СоколНе начат
Черноморец
15:00
СКА-ХабаровскНе начат

"Зенит" нашёл нового полузащитника в Аргентине - источник

Полузащитник "Бока Хуниорс" Карлос Паласиос может продолжить карьеру в России.
Фото: Getty Images
Интерес к чилийскому футболисту проявляет "Зенит". Об этом сообщил журналист TyC Sports Родольфо Чинголани.

25-летний хавбек выступает за аргентинский клуб с 2025 года. В чемпионате страны он провёл 30 матчей и отметился четырьмя результативными передачами.

В турнирной таблице РПЛ "Зенит" сейчас занимает второе место, имея в активе 42 очка. В ближайшем туре петербургская команда сыграет на выезде против "Оренбурга".

