Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ростов
16:45
БалтикаНе начат
Нижний Новгород
19:00
СочиНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Челябинск
14:30
Спартак КостромаНе начат
Чайка
15:00
СоколНе начат
Черноморец
15:00
СКА-ХабаровскНе начат

Вингер "ПСЖ" заинтересовал "Манчестер Юнайтед" - источник

"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к фланговому нападающему "ПСЖ" Брэдли Баркола.
Фото: Лига 1
Как сообщает Sport.es, английский клуб рассматривает французского вингера в качестве возможной замены Маркусу Рэшфорду.

По данным источника, манкунианцы могут предпринять попытку подписания игрока парижан в случае, если "Барселона" оформит полноценный трансфер Рэшфорда. Сейчас форвард выступает за каталонский клуб на правах аренды.

В нынешнем сезоне Баркола принял участие в 35 матчах за "ПСЖ" во всех турнирах. На его счету девять забитых мячей и пять ассистов.

