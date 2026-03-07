Вингер "ПСЖ" заинтересовал "Манчестер Юнайтед" - источник

"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к фланговому нападающему "ПСЖ" Брэдли Баркола.

Фото: Лига 1

Как сообщает Sport.es, английский клуб рассматривает французского вингера в качестве возможной замены Маркусу Рэшфорду.



По данным источника, манкунианцы могут предпринять попытку подписания игрока парижан в случае, если "Барселона" оформит полноценный трансфер Рэшфорда. Сейчас форвард выступает за каталонский клуб на правах аренды.



В нынешнем сезоне Баркола принял участие в 35 матчах за "ПСЖ" во всех турнирах. На его счету девять забитых мячей и пять ассистов.

Яндекс.Новостях и Подписывайтесь на новости футбола от Rusfootball.info в Telegram Гугл.Новостях . Все главные и интересные новости тут Гугл.Новости Яндекс.Новости Телеграм



Манчестер Юнайтед