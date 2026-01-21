Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

Карабах
20:45
АйнтрахтНе начат
Галатасарай
20:45
АтлетикоНе начат
Ювентус
23:00
БенфикаНе начат
Марсель
23:00
ЛиверпульНе начат
Ньюкасл
23:00
ПСВНе начат
Аталанта
23:00
АтлетикНе начат
Бавария
23:00
ЮнионНе начат
Челси
23:00
ПафосНе начат
Славия
23:00
БарселонаНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Сочи
12:00
ТюменьНе начат
Рубин
17:00
ИМТНе начат

Винисиус приблизился к рекорду Роналду по ассистам в ЛЧ за "Реал"

Вингер Винисиус Жуниор вышел на второе место среди ассистентов "Реала" за всю историю выступлений клуба в Лиге чемпионов.
Фото: Getty Images
На счету 25-летнего футболиста уже 29 голевых передач - он обошел французского нападающего Карима Бензема (27) и уступает теперь только Криштиану Роналду (31).

К этой отметке бразилец приблизился в игре с "Монако". Отметим, что во втором тайме бразилец сумел забить и сам.

Встреча по итогу завершилась победой мадридской команды со счётом 6:1.

