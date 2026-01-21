На счету 25-летнего футболиста уже 29 голевых передач - он обошел французского нападающего Карима Бензема (27) и уступает теперь только Криштиану Роналду (31).
К этой отметке бразилец приблизился в игре с "Монако". Отметим, что во втором тайме бразилец сумел забить и сам.
Встреча по итогу завершилась победой мадридской команды со счётом 6:1.
Винисиус приблизился к рекорду Роналду по ассистам в ЛЧ за "Реал"
Вингер Винисиус Жуниор вышел на второе место среди ассистентов "Реала" за всю историю выступлений клуба в Лиге чемпионов.
Фото: Getty Images