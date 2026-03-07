Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ростов
16:45
БалтикаНе начат
Нижний Новгород
19:00
СочиНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Челябинск
14:30
Спартак КостромаНе начат
Чайка
15:00
СоколНе начат
Черноморец
15:00
СКА-ХабаровскНе начат

"Сейчас этого нет, это уже ушло. Кордоба – провокатор". Ловчев - о расизме

Бывший игрок сборной СССР Евгений Ловчев прокомментировал ситуацию с Джоном Кордобой.
Фото: ФК "Краснодар"
"Что касается заявлений о расизме, то Кордоба – провокатор. Сейчас этого нет, это уже ушло, когда трибуны скандируют что-то похожее...

Кордоба – заметный футболист, лучший нападающий в нашем чемпионате, но когда начинает идти в эту сторону, что его оскорбляют... Думаю, что это не соответствует действительности", - сказал Лочев.

Напомним, после матча между московским ЦСКА и "Краснодаром" в рамках первого полуфинала Пути РПЛ Кубка России разгорелся скандал. Игра проходила на стадионе "ВЭБ Арена" в Москве и завершилась победой "армейцев" со счетом 3:1. По окончании встречи нападающий гостей Джон Кордоба обвинил болельщиков столичной команды в расистских выкриках.

Кордоба играет в России с июля 2021 года. Действующий контракт 32-летнего колумбийца с краснодарским клубом рассчитан до лета 2027-го.

Источник: "РИА Новости"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится