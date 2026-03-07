Комличенко оценил перспективы "Локомотива" в РПЛ и Кубке России

"Рано говорить о борьбе за чемпионство. Еще 11 туров в РПЛ. Мы посмотрим. А шансы на победу в Кубке России? Идем от игры к игре", - передает слова Комличенко "Чемпионат".
После 19 сыгранных туров "Локомотив" набрал 40 очков и занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. От первой строчки московская команда отстает на три балла.
В 1/4 финала Пути регионов Кубка России "железнодорожники" обыграли в гостях тульский "Арсенал" (2:1) и встретятся в следующей стадии турнира с самарскими "Крыльями Советов".