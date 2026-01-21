Матчи Скрыть

Карабах
20:45
АйнтрахтНе начат
Галатасарай
20:45
АтлетикоНе начат
Ювентус
23:00
БенфикаНе начат
Марсель
23:00
ЛиверпульНе начат
Ньюкасл
23:00
ПСВНе начат
Аталанта
23:00
АтлетикНе начат
Бавария
23:00
ЮнионНе начат
Челси
23:00
ПафосНе начат
Славия
23:00
БарселонаНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Сочи
12:00
ТюменьНе начат
Рубин
17:00
ИМТНе начат

Стали известны две команды, досрочно выбывшие из Лиги чемпионов

По итогам матчей 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов стали известны две команды, которые уже потеряли шансы продолжить борьбу в турнире.
Фото: Getty Images
Досрочно выбыли "Кайрат" и "Вильярреал". В 7-м туре они потерпели поражения: казахстанский клуб уступил "Брюгге", а испанская команда проиграла "Аяксу".

После семи туров у "Кайрата" и "Вильярреала" по одному очку. При этом "Копенгаген" занимает 24-е место - последнюю позицию, которая дает право сыграть в 1/16 финала, и имеет восемь очков за тур до завершения общего этапа.

Остальные участники турнира пока сохраняют теоретические шансы попасть в топ-24.

