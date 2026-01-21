Стали известны две команды, досрочно выбывшие из Лиги чемпионов

По итогам матчей 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов стали известны две команды, которые уже потеряли шансы продолжить борьбу в турнире.

Фото: Getty Images

Досрочно выбыли "Кайрат" и "Вильярреал". В 7-м туре они потерпели поражения: казахстанский клуб уступил "Брюгге", а испанская команда проиграла "Аяксу".



После семи туров у "Кайрата" и "Вильярреала" по одному очку. При этом "Копенгаген" занимает 24-е место - последнюю позицию, которая дает право сыграть в 1/16 финала, и имеет восемь очков за тур до завершения общего этапа.



Остальные участники турнира пока сохраняют теоретические шансы попасть в топ-24.