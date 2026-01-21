Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

Карабах
20:45
АйнтрахтНе начат
Галатасарай
20:45
АтлетикоНе начат
Ювентус
23:00
БенфикаНе начат
Марсель
23:00
ЛиверпульНе начат
Ньюкасл
23:00
ПСВНе начат
Аталанта
23:00
АтлетикНе начат
Бавария
23:00
ЮнионНе начат
Челси
23:00
ПафосНе начат
Славия
23:00
БарселонаНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Сочи
12:00
ТюменьНе начат
Рубин
17:00
ИМТНе начат

"Всё закономерно": Головин высказался после поражения 1:6 от "Реала"

Футболист "Монако" Александр Головин высказался после поражения от "Реала".
- У нас и в первом тайме были моменты, и во втором, но не смогли забить. Команда такого уровня, как "Реал", наказывает за ошибки. Всё закономерно, - поделился россиянин в эфире Okko Спорт.

Напомним, встреча Лиги чемпионов прошла 20 января и завершилась победой мадридского клуба со счётом 6:1. Российский полузащитник начал матч с первых минут и был заменён во втором тайме, не отметившись результативными действиями.

"Монако" имеет в активе девять очков и занимает 20-е место в таблице турнира. "Реал" располагается на второй строчке с 15 баллами.

