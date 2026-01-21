Мбаппе вышел на шестое место в списке лучших бомбардиров Лиги чемпионов

Два мяча француз оформил в матче 7-го тура общего этапа против "Монако", который завершился победой мадридцев со счетом 6:1.
Эти голы позволили Мбаппе закрепиться на чистом шестом месте в списке лучших бомбардиров Лиги чемпионов. Сейчас он идет сразу за Раулем - бывший форвард "Реала" забил 71 мяч в 142 встречах. У Мбаппе 66 голов в 92 матчах.
Рекорд по голам в Лиге чемпионов принадлежит Криштиану Роналду - на его счету 140 забитых мячей.
