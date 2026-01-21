Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Карабах
20:45
АйнтрахтНе начат
Галатасарай
20:45
АтлетикоНе начат
Ювентус
23:00
БенфикаНе начат
Марсель
23:00
ЛиверпульНе начат
Ньюкасл
23:00
ПСВНе начат
Аталанта
23:00
АтлетикНе начат
Бавария
23:00
ЮнионНе начат
Челси
23:00
ПафосНе начат
Славия
23:00
БарселонаНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Сочи
12:00
ТюменьНе начат
Рубин
17:00
ИМТНе начат

Мбаппе вышел на шестое место в списке лучших бомбардиров Лиги чемпионов

Нападающий мадридского "Реала" Килиан Мбаппе пополнил личную статистику в Лиге чемпионов, забив 65-й и 66-й голы в турнире.
Фото: Getty Images
Два мяча француз оформил в матче 7-го тура общего этапа против "Монако", который завершился победой мадридцев со счетом 6:1.

Эти голы позволили Мбаппе закрепиться на чистом шестом месте в списке лучших бомбардиров Лиги чемпионов. Сейчас он идет сразу за Раулем - бывший форвард "Реала" забил 71 мяч в 142 встречах. У Мбаппе 66 голов в 92 матчах.

Рекорд по голам в Лиге чемпионов принадлежит Криштиану Роналду - на его счету 140 забитых мячей.

