Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Карабах
3 - 2 3 2
АйнтрахтЗавершен
Галатасарай
1 - 1 1 1
АтлетикоЗавершен
Ювентус
2 - 0 2 0
БенфикаЗавершен
Марсель
0 - 3 0 3
ЛиверпульЗавершен
Ньюкасл
3 - 0 3 0
ПСВЗавершен
Аталанта
2 - 3 2 3
АтлетикЗавершен
Бавария
2 - 0 2 0
ЮнионЗавершен
Челси
1 - 0 1 0
ПафосЗавершен
Славия
2 - 4 2 4
БарселонаЗавершен

Товарищеские матчи. Клубы

Сочи
2 - 2 2 2
ТюменьЗавершен
Рубин
3 - 1 3 1
ИМТЗавершен

"Барселона" установила клубный антирекорд в Лиге чемпионов

"Барселона" установила неприятный клубный рекорд в Лиге чемпионов.
Фото: УЕФА
Как отмечается на страницах OptaJose, каталонцы впервые в своей истории турнира пропустили голы в 10 поединках подряд.

Очередной раз "Барселона" не сыграла на ноль в матче 7-го тура против "Славии". В Праге команда выиграла со счетом 4:2, но снова позволила сопернику забить.

После этой победы коллектив Ханси Флика имеет в активе 13 очков и занимает девятое место в турнирной таблице. В следующем туре 28 января каталонцы сыграют с "Копенгагеном".

