"Барселона" установила клубный антирекорд в Лиге чемпионов

"Барселона" установила неприятный клубный рекорд в Лиге чемпионов.

Фото: УЕФА

Как отмечается на страницах OptaJose, каталонцы впервые в своей истории турнира пропустили голы в 10 поединках подряд.



Очередной раз "Барселона" не сыграла на ноль в матче 7-го тура против "Славии". В Праге команда выиграла со счетом 4:2, но снова позволила сопернику забить.



После этой победы коллектив Ханси Флика имеет в активе 13 очков и занимает девятое место в турнирной таблице. В следующем туре 28 января каталонцы сыграют с "Копенгагеном".