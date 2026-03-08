Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Оренбург
12:00
ЗенитНе начат
Крылья Советов
14:30
Динамо МхНе начат
Рубин
17:00
КраснодарНе начат
ЦСКА
19:30
ДинамоНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Енисей
11:00
КАМАЗНе начат
Торпедо
16:00
РодинаНе начат
Нефтехимик
17:30
ФакелНе начат

Дубль Миранчука не спас "Атланту" от поражения

Алексей Миранчук оформил дубль в матче против клуба "Реал Солт-Лейк".
Фото: ФК "Атланта Юнайтед"
Российский футболист начал встречу с первых минут - впервые в текущем сезоне. Полузащитник забил сначала на 38-й минуте, а позже отличился на 74-й минуте. Команда бывшего игрока "Локомотива" проиграла на своём поле со счётом 2:3.

Миранчук выступает за "Атланту" с лета 2024 года. Всего на его счету 53 матча за клуб, 13 забитых мячей и семь ассистов на партнёров. Контракт 30-летнего футболиста с клубом рассчитан до декабря 2027 года.

