Российский футболист начал встречу с первых минут - впервые в текущем сезоне. Полузащитник забил сначала на 38-й минуте, а позже отличился на 74-й минуте. Команда бывшего игрока "Локомотива" проиграла на своём поле со счётом 2:3.
Миранчук выступает за "Атланту" с лета 2024 года. Всего на его счету 53 матча за клуб, 13 забитых мячей и семь ассистов на партнёров. Контракт 30-летнего футболиста с клубом рассчитан до декабря 2027 года.
Дубль Миранчука не спас "Атланту" от поражения
Алексей Миранчук оформил дубль в матче против клуба "Реал Солт-Лейк".
Фото: ФК "Атланта Юнайтед"