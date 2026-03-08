Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Оренбург
12:00
ЗенитНе начат
Крылья Советов
14:30
Динамо МхНе начат
Рубин
17:00
КраснодарНе начат
ЦСКА
19:30
ДинамоНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Енисей
11:00
КАМАЗНе начат
Торпедо
16:00
РодинаНе начат
Нефтехимик
17:30
ФакелНе начат

Сычёв оценил шансы "Локомотива" в борьбе за чемпионство

Дмитрий Сычёв поделился мнением о перспективах московского "Локомотива" в борьбе за чемпионство в текущем сезоне.
Фото: ФК "Локомотив"
Бывший игрок столичного клуба отметил, что команде будет непросто включиться в гонку за золотые медали.

- Будет непросто, объективно непросто. Первый матч с "Пари НН" это показал - всем нужны очки, все бьются не на жизнь, а на смерть. Это, конечно же, добавляет интереса к чемпионату, - цитирует Сычёва Metaratings.ru.

После зимней паузы московская команда стартовала победой - в домашней встрече был обыгран "Пари НН". Сейчас в активе железнодорожников 40 набранных очков, что позволяет клубу удерживать третье место в турнирной таблице.

Следующий матч столичный коллектив проведёт 9 марта. В рамках 20-го тура на своём стадионе "Локомотив" встретится с грозненским "Ахматом".

