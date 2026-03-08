Сычёв оценил шансы "Локомотива" в борьбе за чемпионство

- Будет непросто, объективно непросто. Первый матч с "Пари НН" это показал - всем нужны очки, все бьются не на жизнь, а на смерть. Это, конечно же, добавляет интереса к чемпионату, - цитирует Сычёва Metaratings.ru.
После зимней паузы московская команда стартовала победой - в домашней встрече был обыгран "Пари НН". Сейчас в активе железнодорожников 40 набранных очков, что позволяет клубу удерживать третье место в турнирной таблице.
Следующий матч столичный коллектив проведёт 9 марта. В рамках 20-го тура на своём стадионе "Локомотив" встретится с грозненским "Ахматом".