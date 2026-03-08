Колосков: Головин и Сафонов не имеют отношения к российскому футболу

- Называть их звёздами российского футбола некорректно. Они не имеют отношения к российскому футболу, играют во Франции.
Не стоит из них делать суперзвёзд. Они делают свою работу, причём иногда хорошо, иногда не очень, - сказал Колосков "Советскому спорту".
В текущем сезоне голкипер "ПСЖ" Сафонов принял участие в 13 матчах. За это время в его воротах побывало 15 мячей.
Хавбек "Монако" Александр Головин в нынешнем сезоне провёл 28 игр за клуб. В его активе три забитых мяча и шесть ассистов на партнёров.