Колосков: Головин и Сафонов не имеют отношения к российскому футболу

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о российских футболистах Матвее Сафонове и Александре Головине, которые выступают во французском чемпионате.

Фото: Getty Images

Не стоит из них делать суперзвёзд. Они делают свою работу, причём иногда хорошо, иногда не очень, - сказал Колосков "Советскому спорту"

Функционер считает, что называть этих игроков звёздами российского футбола некорректно, поскольку сейчас они выступают за клубы из другой страны.- Называть их звёздами российского футбола некорректно. Они не имеют отношения к российскому футболу, играют во Франции.В текущем сезоне голкипер "ПСЖ" Сафонов принял участие в 13 матчах. За это время в его воротах побывало 15 мячей.Хавбек "Монако" Александр Головин в нынешнем сезоне провёл 28 игр за клуб. В его активе три забитых мяча и шесть ассистов на партнёров.