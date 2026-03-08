Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

Оренбург
12:00
ЗенитНе начат
Крылья Советов
14:30
Динамо МхНе начат
Рубин
17:00
КраснодарНе начат
ЦСКА
19:30
ДинамоНе начат

Первая лига

Енисей
11:00
КАМАЗНе начат
Торпедо
16:00
РодинаНе начат
Нефтехимик
17:30
ФакелНе начат

Колосков: Головин и Сафонов не имеют отношения к российскому футболу

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о российских футболистах Матвее Сафонове и Александре Головине, которые выступают во французском чемпионате.
Фото: Getty Images
Функционер считает, что называть этих игроков звёздами российского футбола некорректно, поскольку сейчас они выступают за клубы из другой страны.

- Называть их звёздами российского футбола некорректно. Они не имеют отношения к российскому футболу, играют во Франции.

Не стоит из них делать суперзвёзд. Они делают свою работу, причём иногда хорошо, иногда не очень, - сказал Колосков "Советскому спорту".

В текущем сезоне голкипер "ПСЖ" Сафонов принял участие в 13 матчах. За это время в его воротах побывало 15 мячей.

Хавбек "Монако" Александр Головин в нынешнем сезоне провёл 28 игр за клуб. В его активе три забитых мяча и шесть ассистов на партнёров.

