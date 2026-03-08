Топ-клуб АПЛ хочет подписать Кварацхелию - источник

Арсенал " проявляет интерес к вингеру "ПСЖ" Хвиче Кварацхелии.

Фото: Getty Images

По информации издания Fichajes, английский клуб рассматривает возможность трансфера грузинского футболиста. Сообщается, что сам игрок не исключает вариант ухода из парижской команды, что привлекло внимание "канониров".



В текущем сезоне он принял участие в 34 матчах на клубном уровне, отметившись девятью забитыми мячами и шестью результативными передачами. Парижский клуб приобрёл грузинского футболиста в январе 2025 года.

ПСЖ