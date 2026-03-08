Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Оренбург
12:00
ЗенитНе начат
Крылья Советов
14:30
Динамо МхНе начат
Рубин
17:00
КраснодарНе начат
ЦСКА
19:30
ДинамоНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Енисей
11:00
КАМАЗНе начат
Торпедо
16:00
РодинаНе начат
Нефтехимик
17:30
ФакелНе начат

Топ-клуб АПЛ хочет подписать Кварацхелию - источник

"Арсенал" проявляет интерес к вингеру "ПСЖ" Хвиче Кварацхелии.
Фото: Getty Images
По информации издания Fichajes, английский клуб рассматривает возможность трансфера грузинского футболиста. Сообщается, что сам игрок не исключает вариант ухода из парижской команды, что привлекло внимание "канониров".

В текущем сезоне он принял участие в 34 матчах на клубном уровне, отметившись девятью забитыми мячами и шестью результативными передачами. Парижский клуб приобрёл грузинского футболиста в январе 2025 года.

