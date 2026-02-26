Встреча завершилась результативной ничьей - 2:2. Монегаски вышли вперёд перед самым перерывом: мяч забил Магнес Аклиуш. После паузы хозяева сравняли счёт усилиями Маркиньоса. Незадолго до этого гости остались в меньшинстве - красную карточку получил Мамаду Кулибали.
В середине второго тайма Хвича Кварацхелия вывел парижан вперёд, однако удержать преимущество им не удалось: в концовке Йордан Тезе восстановил равновесие.
"ПСЖ" в первом матче победил 3:2, поэтому прошёл в 1/8 финала Лиги чемпионов.
Отметим, что Матвей Сафонов начал поединок с первых минут. Это была его седьмая игра в стартовом составе парижан.
"ПСЖ" прошёл "Монако" в Лиге чемпионов. Сафонов пропустил два гола
Фото: УЕФА