Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Аталанта
4 - 1 4 1
Боруссия ДЗавершен
Реал Мадрид
2 - 1 2 1
БенфикаЗавершен
ПСЖ
2 - 2 2 2
МонакоЗавершен

Определились все участники 1/8 финала Лиги чемпионов

Определились все участники 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2025/2026.
Фото: Getty Images
Последние путёвки в следующий раунд были разыграны в стыковых матчах плей-офф.

По итогам этой стадии турнир продолжат "Ньюкасл", мадридский "Атлетико", "Будё-Глимт", "Байер", "ПСЖ", "Галатасарай", "Реал" Мадрид и "Аталанта".

Ранее места в числе 16 сильнейших обеспечили себе "Барселона", "Челси", "Ливерпуль", "Тоттенхэм", "Спортинг", "Манчестер Сити", "Арсенал" и "Бавария". Эти клубы получат статус сеяных при жеребьёвке.

Жеребьёвка 1/8 финала состоится 27 февраля.

