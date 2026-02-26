Последние путёвки в следующий раунд были разыграны в стыковых матчах плей-офф.
По итогам этой стадии турнир продолжат "Ньюкасл", мадридский "Атлетико", "Будё-Глимт", "Байер", "ПСЖ", "Галатасарай", "Реал" Мадрид и "Аталанта".
Ранее места в числе 16 сильнейших обеспечили себе "Барселона", "Челси", "Ливерпуль", "Тоттенхэм", "Спортинг", "Манчестер Сити", "Арсенал" и "Бавария". Эти клубы получат статус сеяных при жеребьёвке.
Жеребьёвка 1/8 финала состоится 27 февраля.
Определились все участники 1/8 финала Лиги чемпионов
Определились все участники 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2025/2026.
Фото: Getty Images