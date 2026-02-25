Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Аталанта
1 - 0 1 0
Боруссия Д1 тайм
Реал Мадрид
23:00
БенфикаНе начат
ПСЖ
23:00
МонакоНе начат
Ювентус
23:00
ГалатасарайНе начат

Стало известно о решении Коутиньо по переходу в ЦСКА - ESPN

Филиппе Коутиньо, ранее выступавший за "Барселону", вряд ли примет предложение о переходе в ЦСКА.
Фото: Getty Images
По информации ESPN, бразильский полузащитник рассматривает варианты продолжения карьеры в МЛС, либо может завершить карьеру.

Ранее 33-летний футболист досрочно расторг контракт с "Васко да Гама". В настоящее время он находится в статусе свободного агента. На протяжении карьеры Коутиньо играл за ряд европейских грандов, включая "Ливерпуль", "Барселону" и "Баварию".

ЦСКА с 36 очками в активе идёт на четвёртой строчке в РПЛ.

