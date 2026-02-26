Стало известно, почему Джикия редко играет в Турции

Агент защитника "Антальяспора" Георгия Джикии Владимир Кузьмичёв прокомментировал отсутствие игровой практики у футболиста и не исключил его возвращения в Россию.

Фото: ФК "Спартак"





- Новый тренер считает, что Георгий пока не набрал кондиции после травмы. Но на него рассчитывают. Когда он получит шанс, увидим, что Джикия в полном порядке.



Может летом вернуться в Россию? Всё возможно. Если будет интересный вариант, почему нет, - передаёт слова Кузьмичёва "Чемпионат"

В настоящий момент "Антальяспор" занимает 14-е место в турнирной таблице Суперлиги, имея 23 очка. Отрыв от зоны вылета составляет три балла.



Напомним, Джикия ранее долгое время выступал за " По словам представителя игрока, тренерский штаб рассчитывает на защитника, однако тот пока набирает форму после травмы.- Новый тренер считает, что Георгий пока не набрал кондиции после травмы. Но на него рассчитывают. Когда он получит шанс, увидим, что Джикия в полном порядке.В настоящий момент "Антальяспор" занимает 14-е место в турнирной таблице Суперлиги, имея 23 очка. Отрыв от зоны вылета составляет три балла.Напомним, Джикия ранее долгое время выступал за " Спартак ", с которым становился чемпионом России.