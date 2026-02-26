Стало известно, почему Джикия редко играет в Турции

- Новый тренер считает, что Георгий пока не набрал кондиции после травмы. Но на него рассчитывают. Когда он получит шанс, увидим, что Джикия в полном порядке.
Может летом вернуться в Россию? Всё возможно. Если будет интересный вариант, почему нет, - передаёт слова Кузьмичёва "Чемпионат".
В настоящий момент "Антальяспор" занимает 14-е место в турнирной таблице Суперлиги, имея 23 очка. Отрыв от зоны вылета составляет три балла.
Напомним, Джикия ранее долгое время выступал за "Спартак", с которым становился чемпионом России.