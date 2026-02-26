Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Аталанта
4 - 1 4 1
Боруссия ДЗавершен
Реал Мадрид
2 - 1 2 1
БенфикаЗавершен
ПСЖ
2 - 2 2 2
МонакоЗавершен

Стало известно, почему Джикия редко играет в Турции

Агент защитника "Антальяспора" Георгия Джикии Владимир Кузьмичёв прокомментировал отсутствие игровой практики у футболиста и не исключил его возвращения в Россию.
Фото: ФК "Спартак"
По словам представителя игрока, тренерский штаб рассчитывает на защитника, однако тот пока набирает форму после травмы.

- Новый тренер считает, что Георгий пока не набрал кондиции после травмы. Но на него рассчитывают. Когда он получит шанс, увидим, что Джикия в полном порядке.

Может летом вернуться в Россию? Всё возможно. Если будет интересный вариант, почему нет, - передаёт слова Кузьмичёва "Чемпионат".

В настоящий момент "Антальяспор" занимает 14-е место в турнирной таблице Суперлиги, имея 23 очка. Отрыв от зоны вылета составляет три балла.

Напомним, Джикия ранее долгое время выступал за "Спартак", с которым становился чемпионом России.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится