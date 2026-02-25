Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Аталанта
4 - 1 4 1
Боруссия ДЗавершен
Реал Мадрид
1 - 1 1 1
Бенфика1 тайм
ПСЖ
0 - 0 0 0
Монако1 тайм
Ювентус
0 - 0 0 0
Галатасарай1 тайм

"Аталанта" разгромила "Боруссию" и прошла дальше в Лиге чемпионов

"Аталанта" уверенно обыграла дортмундскую "Боруссию" в ответном матче стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов - 4:1.
Фото: ФИФА
Хозяева быстро вышли вперёд: уже на 5-й минуте отличился Джанлука Скамакка. Незадолго до перерыва Давиде Дзаппакоста увеличил преимущество бергамасков.

Во втором тайме Марио Пашалич сделал счёт крупным на 57-й минуте. За четверть часа до конца встречи Карим Адейеми сократил отставание гостей. Окончательный результат был установлен в компенсированное время: на 90+8-й минуте Лазар Самарджич реализовал пенальти.

"Аталанта", таким образом, сыграет в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится