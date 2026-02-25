"Аталанта" разгромила "Боруссию" и прошла дальше в Лиге чемпионов

"Аталанта" уверенно обыграла дортмундскую "Боруссию" в ответном матче стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов - 4:1.

Фото: ФИФА

Хозяева быстро вышли вперёд: уже на 5-й минуте отличился Джанлука Скамакка. Незадолго до перерыва Давиде Дзаппакоста увеличил преимущество бергамасков.



Во втором тайме Марио Пашалич сделал счёт крупным на 57-й минуте. За четверть часа до конца встречи Карим Адейеми сократил отставание гостей. Окончательный результат был установлен в компенсированное время: на 90+8-й минуте Лазар Самарджич реализовал пенальти.



"Аталанта", таким образом, сыграет в 1/8 финала Лиги чемпионов.

