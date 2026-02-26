Определились возможные пары 1/8 финала Лиги чемпионов

Победители стыков присоединились к восьми сеяным клубам, которые прошли напрямую, и теперь команды ожидают жеребьёвку следующей стадии.
По регламенту после жеребьёвки на следующей стадии возможны следующие варианты пар. "ПСЖ" может получить в соперники "Барселону" или "Челси". "Галатасарай" сыграет с "Ливерпулем" либо "Тоттенхэмом". Мадридский "Реал" встретится со "Спортингом" или "Манчестер Сити", тогда как "Аталанта" может выйти на "Арсенал" либо "Баварию".
"Ньюкасл" потенциально сыграет против "Челси" или "Барселоны". "Атлетико" Мадрид может встретиться с "Тоттенхэмом" либо "Ливерпулем", норвежский "Будё-Глимт" - с "Манчестер Сити" или "Спортингом", а "Байер" может получить в соперники "Баварию" либо "Арсенал".
Жеребьёвка 1/8 финала состоится 27 февраля.
Первые матчи стадии запланированы на 10-11 марта.
Фото: УЕФА