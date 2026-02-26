"Реал" обыграл "Бенфику" и вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов

Мадридский "Реал" добился домашней победы над "Бенфикой" в ответной встрече стыкового раунда Лиги чемпионов - 2:1.



Фото: УЕФА

Гости первыми поразили ворота соперника: на 14-й минуте отличился Рафа Силва. Однако хозяева быстро восстановили равновесие - Орельен Тчуамени вскоре сравнял счёт.



Во второй половине встречи решающий эпизод произошёл ближе к концовке: Винисиус Жуниор реализовал выход один на один и принёс мадридцам победу.



Первая игра завершилась минимальной победой испанского клуба (1:0).