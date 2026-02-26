Гости первыми поразили ворота соперника: на 14-й минуте отличился Рафа Силва. Однако хозяева быстро восстановили равновесие - Орельен Тчуамени вскоре сравнял счёт.
Во второй половине встречи решающий эпизод произошёл ближе к концовке: Винисиус Жуниор реализовал выход один на один и принёс мадридцам победу.
Первая игра завершилась минимальной победой испанского клуба (1:0).
"Реал" обыграл "Бенфику" и вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов
Мадридский "Реал" добился домашней победы над "Бенфикой" в ответной встрече стыкового раунда Лиги чемпионов - 2:1.
Фото: УЕФА