"Ювентус" победил "Галатасарай" в меньшинстве, но вылетел из Лиги чемпионов

В Турине завершился ответный матч стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов, в котором "Ювентус" принимал "Галатасарай" (3:2).

Фото: УЕФА

Счёт в поединке открыл Мануэль Локателли. Во втором тайме туринцы остались в меньшинстве: на 48-й минуте был удалён Ллойд Келли. Несмотря на это, итальянская команда сумеа увеличить преимущество - отличились Федерико Гатти и Уэстон Маккенни.



В дополнительное время гости ответили двумя мячами: забили Виктор Осимхен и Барыш Йылмаз.



Первая встреча завершилась победой турецкого клуба со счётом 5:2, поэтому по сумме двух матчей именно "Галатасарай" вышел в следующий раунд турнира.