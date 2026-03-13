УЕФА начал дисциплинарное дело против игрока "Челси"

Союз европейских футбольных ассоциаций открыл дисциплинарное дело в отношении полузащитника "Челси" Педру Нету после матча Лиги чемпионов против "ПСЖ".

Фото: ФК "Челси"

Эпизод произошёл по ходу встречи 1/8 финала, завершившейся победой парижан со счётом 5:2. Португалец пытался быстро ввести мяч из аута, однако болбой не сразу передал ему мяч. В результате игрок на эмоциях толкнул мальчика, после чего тот упал на газон. Арбитр встречи оставил эпизод без наказания.



- Возбуждено дисциплинарное производство за неспортивное поведение и нарушение дисциплинарного регламента УЕФА, - говорится в заявлении организации.



По регламенту футболист может получить дисквалификацию на один матч.

Яндекс.Новостях и Подписывайтесь на новости футбола от Rusfootball.info в Telegram Гугл.Новостях . Все главные и интересные новости тут Гугл.Новости Яндекс.Новости Телеграм



ПСЖ