Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Динамо Мх
19:30
ОренбургНе начат

УЕФА начал дисциплинарное дело против игрока "Челси"

Союз европейских футбольных ассоциаций открыл дисциплинарное дело в отношении полузащитника "Челси" Педру Нету после матча Лиги чемпионов против "ПСЖ".
Фото: ФК "Челси"
Эпизод произошёл по ходу встречи 1/8 финала, завершившейся победой парижан со счётом 5:2. Португалец пытался быстро ввести мяч из аута, однако болбой не сразу передал ему мяч. В результате игрок на эмоциях толкнул мальчика, после чего тот упал на газон. Арбитр встречи оставил эпизод без наказания.

- Возбуждено дисциплинарное производство за неспортивное поведение и нарушение дисциплинарного регламента УЕФА, - говорится в заявлении организации.

По регламенту футболист может получить дисквалификацию на один матч.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится