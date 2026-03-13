Матчи Скрыть

Защитник "Манчестер Сити" заинтересовал "Барселону" - источник

Защитник "Манчестер Сити" Йошко Гвардиол может оказаться в чемпионате Испании.
Фото: Getty Images
Интерес к хорватскому футболисту проявляет "Барселона", сообщает журналист Роджер Торелло. По информации источника, каталонский клуб внимательно следит за ситуацией вокруг игрока и рассматривает возможность его подписания в летнее межсезонье.

Гвардиол стал футболистом английской команды в 2023 году, когда перешёл из "РБ Лейпцига". Тогда трансфер обошёлся "горожанам" примерно в 90 млн евро. Действующее соглашение защитника рассчитано до лета 2028 года.

