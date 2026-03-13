В сборной Ирана ответили Трампу: никто не может исключить нас с чемпионата мира

В сборной Ирана отреагировали на высказывание президента США Дональда Трампа о возможном участии команды на ЧМ-2026.

Фото: Getty Images

- Никто не может исключить сборную Ирана из чемпионата мира. Единственная страна, которая может быть исключена, - это та, которая просто носит титул "принимающей", но не имеет возможности обеспечить безопасность команд, - говорится в заявлении.

Ранее американский лидер заявил, что иранская сборная допущена до турнира, однако выразил сомнения относительно целесообразности её участия с точки зрения безопасности.В ответ в национальной федерации подчеркнули, что решение о проведении и участниках мирового первенства принимает ФИФА, а не отдельные государства. Там также напомнили, что иранская команда завоевала путёвку на турнир по спортивному принципу, успешно пройдя квалификацию.Мировое первенство состоится летом 2026 года. Соревнования продлятся с 11 июня по 19 июля и пройдут на стадионах США, Канады и Мексики.