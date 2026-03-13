Новости
В сборной Ирана ответили Трампу: никто не может исключить нас с чемпионата мира
Владелец "Акрона" - о матче со "Спартаком": пропустили четыре дешёвых гола
3
Радимов оценил игру Соболева в последних матчах
Глушенков - о перспективе поиграть в Европе: в условный "Гавр" смысл ехать?
8
Лепёхин: "Зенит" не является явным фаворитом, как три года назад, сейчас он один из претендентов
7
Главные новости
Матчи
17
Скрыть
Сегодня (1)
Завтра (8)
Вчера (8)
Российская премьер-лига
Матчи
Таблица
Новости
2025/26
Динамо Мх
19:30
Оренбург
Не начат
Лига Европы УЕФА
Матчи
Новости
Панатинаикос
1 - 0
1
0
Бетис
Завершен
Штутгарт
1 - 2
1
2
Порту
Завершен
Лилль
0 - 1
0
1
Астон Вилла
Завершен
Болонья
1 - 1
1
1
Рома
Завершен
Ференцварош
2 - 0
2
0
Брага
Завершен
Ноттингем Форест
0 - 1
0
1
Мидтьюлланд
Завершен
Сельта
1 - 1
1
1
Лион
Завершен
Генк
1 - 0
1
0
Фрайбург
Завершен
Российская премьер-лига
Матчи
Таблица
Новости
2025/26
Сочи
13:45
Краснодар
Не начат
Зенит
16:00
Спартак
Не начат
Ростов
18:15
Динамо
Не начат
Балтика
20:30
ЦСКА
Не начат
Первая лига
Матчи
Таблица
Новости
2025/26
СКА-Хабаровск
08:00
Родина
Не начат
Спартак Кострома
16:00
Чайка
Не начат
КАМАЗ
17:00
Ротор
Не начат
Факел
18:00
Черноморец
Не начат
В сборной Ирана ответили Трампу: никто не может исключить нас с чемпионата мира
Сегодня, 03:25
В сборной Ирана отреагировали на высказывание президента США Дональда Трампа о возможном участии команды на ЧМ-2026.
Фото: Getty Images
Ранее американский лидер заявил, что иранская сборная допущена до турнира, однако выразил сомнения относительно целесообразности её участия с точки зрения безопасности.
В ответ в национальной федерации подчеркнули, что решение о проведении и участниках мирового первенства принимает ФИФА, а не отдельные государства. Там также напомнили, что иранская команда завоевала путёвку на турнир по спортивному принципу, успешно пройдя квалификацию.
- Никто не может исключить сборную Ирана из чемпионата мира. Единственная страна, которая может быть исключена, - это та, которая просто носит титул "принимающей", но не имеет возможности обеспечить безопасность команд, - говорится в заявлении.
Мировое первенство состоится летом 2026 года. Соревнования продлятся с 11 июня по 19 июля и пройдут на стадионах США, Канады и Мексики.
