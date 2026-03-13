Об интересе к французскому футболисту со стороны клубов Англии сообщил инсайдер Маттео Моретто.
По его информации, мадридский клуб не считает игрока неприкосновенным и готов рассмотреть предложения. При этом в "Реале" рассчитывают выручить за трансфер не менее 50 млн евро.
В нынешнем сезоне Камавинга провёл 19 матчей в чемпионате Испании. На счету французского полузащитника один забитый мяч.
Клубы АПЛ хотят заполучить игрока "Реала" - источник
Фото: Getty Images