Клубы АПЛ хотят заполучить игрока "Реала" - источник

Полузащитник " Реала " Эдуардо Камавинга может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.

Фото: Getty Images

Об интересе к французскому футболисту со стороны клубов Англии сообщил инсайдер Маттео Моретто.



По его информации, мадридский клуб не считает игрока неприкосновенным и готов рассмотреть предложения. При этом в "Реале" рассчитывают выручить за трансфер не менее 50 млн евро.



В нынешнем сезоне Камавинга провёл 19 матчей в чемпионате Испании. На счету французского полузащитника один забитый мяч.