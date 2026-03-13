Матчи Скрыть

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Панатинаикос
1 - 0 1 0
БетисЗавершен
Штутгарт
1 - 2 1 2
ПортуЗавершен
Лилль
0 - 1 0 1
Астон ВиллаЗавершен
Болонья
1 - 1 1 1
РомаЗавершен
Ференцварош
2 - 0 2 0
БрагаЗавершен
Ноттингем Форест
0 - 1 0 1
МидтьюлландЗавершен
Сельта
1 - 1 1 1
ЛионЗавершен
Генк
1 - 0 1 0
ФрайбургЗавершен

Клубы АПЛ хотят заполучить игрока "Реала" - источник

Полузащитник "Реала" Эдуардо Камавинга может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.
Фото: Getty Images
Об интересе к французскому футболисту со стороны клубов Англии сообщил инсайдер Маттео Моретто.

По его информации, мадридский клуб не считает игрока неприкосновенным и готов рассмотреть предложения. При этом в "Реале" рассчитывают выручить за трансфер не менее 50 млн евро.

В нынешнем сезоне Камавинга провёл 19 матчей в чемпионате Испании. На счету французского полузащитника один забитый мяч.

