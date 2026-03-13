Матчи Скрыть

Экс-футболист сборной России надеется на победу "Спартака" в матче с "Зенитом"

Экс-защитник сборной России Андрей Ещенко поделился ожиданиями от матча "Спартака" против "Зенита" в чемпионате России.
Фото: ФК "Спартак"
Бывший футболист московской команды надеется, что "красно-белые" смогут добиться победы и сохранить интригу в борьбе за высокие места.

- "Если "Оренбург" обыграл "Зенит", почему бы "Спартаку" не обыграть? Мне, естественно, хотелось бы, чтобы "Спартак" победил и включился в гонку, чтобы в РПЛ была интрига, - цитирует Ещенко "Матч ТВ".

В прошлом туре чемпионата России петербургский клуб уступил "Оренбургу" на выезде со счётом 1:2. "Спартак", в свою очередь, дома обыграл "Акрон" - 4:3.

Матч между "Зенитом" и "Спартаком" состоится 14 марта.

В РПЛ лидирует "Краснодар" с 43 очками в активе. "Зенит" идёт вторым (42), а "Спартак" занимает шестую позицию (35).

