"Реал" определился с приоритетом на пост главного тренера - источник

Руководство мадридского " Реала " изменило приоритеты в поиске нового главного тренера.

Как сообщает Onda Cero, сейчас фаворитом на возможное назначение считается наставник сборной Германии Юлиан Нагельсман.



По информации источника, ранее главным претендентом назывался Жозе Моуринью, однако в клубе всё больше склоняются к кандидатуре немецкого специалиста. В Мадриде считают, что стиль Нагельсмана хорошо подходит нынешнему составу команды и долгосрочным задачам клуба.



Сообщается, что сам тренер положительно относится к варианту работы в Испании.