Как сообщает Onda Cero, сейчас фаворитом на возможное назначение считается наставник сборной Германии Юлиан Нагельсман.
По информации источника, ранее главным претендентом назывался Жозе Моуринью, однако в клубе всё больше склоняются к кандидатуре немецкого специалиста. В Мадриде считают, что стиль Нагельсмана хорошо подходит нынешнему составу команды и долгосрочным задачам клуба.
Сообщается, что сам тренер положительно относится к варианту работы в Испании.
"Реал" определился с приоритетом на пост главного тренера - источник
Руководство мадридского "Реала" изменило приоритеты в поиске нового главного тренера.
