Галактионов прокомментировал ничью "Локомотива" в дерби с "Динамо"

- Игра на игру не приходится. Был план на матч, что Пиняев за счёт своих качеств будет доминировать на фланге. СМИ и любители футбола очень любят разбираться в тактике, можно нарисовать всё что угодно, - цитирует Галактионова "Советский спорт"

Тренер железнодорожников отметил, что команда заметно прибавила после перерыва.Тренер также подчеркнул, что после пропущенного мяча со стандарта команда выглядела нервозно, однако во втором тайме футболисты действовали увереннее.Команда Галактионова располагается на третьем месте в чемпионата России с 50 очками. Следующий матч команда проведёт 10 мая против "Балтики" при своих болельщиках.