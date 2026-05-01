Галактионов прокомментировал ничью "Локомотива" в дерби с "Динамо"

- Игра на игру не приходится. Был план на матч, что Пиняев за счёт своих качеств будет доминировать на фланге. СМИ и любители футбола очень любят разбираться в тактике, можно нарисовать всё что угодно, - цитирует Галактионова "Советский спорт".
Тренер также подчеркнул, что после пропущенного мяча со стандарта команда выглядела нервозно, однако во втором тайме футболисты действовали увереннее.
Команда Галактионова располагается на третьем месте в чемпионата России с 50 очками. Следующий матч команда проведёт 10 мая против "Балтики" при своих болельщиках.