Тюкавин продлил неудачную серию в матчах против "Локомотива"

Нападающий " Динамо " Константин Тюкавин вновь не сумел отличиться в игре против " Локомотива " в чемпионате России.

Фото: ФК "Динамо"

Матч 28-го тура РПЛ стал для форварда уже 11-м против железнодорожников, однако забить в ворота красно-зелёных ему по-прежнему не удаётся.



Встреча завершилась со счётом 1:1, а сам Тюкавин провёл на поле весь матч.



В текущем сезоне нападающий бело-голубых сыграл 28 матчей во всех турнирах, записав на свой счёт 11 голов и шесть результативных передач.

