Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Динамо Мх
14:00
РостовНе начат
Балтика
16:30
РубинНе начат
ЦСКА
19:00
ЗенитНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Челябинск
15:00
НефтехимикНе начат
Черноморец
16:00
РодинаНе начат

Тюкавин продлил неудачную серию в матчах против "Локомотива"

Нападающий "Динамо" Константин Тюкавин вновь не сумел отличиться в игре против "Локомотива" в чемпионате России.
Фото: ФК "Динамо"
Матч 28-го тура РПЛ стал для форварда уже 11-м против железнодорожников, однако забить в ворота красно-зелёных ему по-прежнему не удаётся.

Встреча завершилась со счётом 1:1, а сам Тюкавин провёл на поле весь матч.

В текущем сезоне нападающий бело-голубых сыграл 28 матчей во всех турнирах, записав на свой счёт 11 голов и шесть результативных передач.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится