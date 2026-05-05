Назван лучший игрок матча "Арсенал" - "Атлетико"

Полузащитник "Арсенала" Деклан Райс был признан лучшим игроком ответного полуфинального матча Лиги чемпионов с "Атлетико".
Встреча в Лондоне завершилась победой английской команды со счётом 1:0.

За игру хавбек преодолел 9,9 километра, а точность его передач составила 90 процентов. Результативными действиями Райс не отметился.

Благодаря победе "Арсенал" вышел в финал Лиги чемпионов впервые с 2006 года. По сумме двух встреч команда Микеля Артеты оказалась сильнее мадридцев - 2:1.

