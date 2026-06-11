"Барселона" подала заявку на проведение финала Лиги чемпионов

"Барселона" рассчитывает принять финал Лиги чемпионов в сезоне-2028/29.

Фото: ФК "Барселона"

Каталонский клуб сообщил о подаче официальной заявки в УЕФА на проведение решающего матча турнира на обновлённом стадионе "Камп Ноу".



В клубе подчеркнули, что инициатива отражает стремление города вновь стать площадкой для крупнейших футбольных событий, а также подтверждает статус арены как одного из ведущих стадионов мира.



Место проведения финального матча Лиги чемпионов сезона-2028/29 УЕФА определит в последнем квартале 2026 года.



Последний раз "Камп Ноу" принимал финал главного еврокубка в 1999 году. Тогда "Манчестер Юнайтед" обыграл "Баварию" со счётом 2:1.