Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Динамо
0 - 0 0 0
Крылья СоветовЗавершен
Акрон
0 - 5 0 5
ЗенитЗавершен
Факел
1 - 2 1 2
Динамо МхЗавершен
Спартак
3 - 0 3 0
РодинаЗавершен

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Волга Ул
2 - 0 2 0
НефтехимикЗавершен
Челябинск
1 - 2 1 2
Нижний НовгородЗавершен
Текстильщик
0 - 0 0 0
Спартак КостромаЗавершен

Сёмин: "Балтика" столкнётся с проблемами из-за ухода Андраде

Экс-наставник "Локомотива" Юрий Сёмин оценил перспективы "Балтики" после старта нового сезона РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"
По мнению опытного специалиста, калининградский клуб столкнётся с серьёзными трудностями после ухода одного из ключевых игроков обороны Кевина Андраде.

- Никто не знает, какое место теперь они займут. Они неплохо подготовлены физически. Конечно, у них будут определённые проблемы из-за ухода лучших футболистов, лучшего центрального защитника Андраде. Он мне очень нравится. Хороших футболистов не так просто заменить. Как эта замена будет происходить - такое место и будет, - цитирует эксперта "Матч ТВ".

Напомним, Кевин Андраде перешёл из "Балтики" в "Зенит" после завершения прошлого сезона. В первом туре нового чемпионата России калининградцы уступили ЦСКА со счётом 1:2.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится