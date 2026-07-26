Сёмин: "Балтика" столкнётся с проблемами из-за ухода Андраде

- Никто не знает, какое место теперь они займут. Они неплохо подготовлены физически. Конечно, у них будут определённые проблемы из-за ухода лучших футболистов, лучшего центрального защитника Андраде. Он мне очень нравится. Хороших футболистов не так просто заменить. Как эта замена будет происходить - такое место и будет, - цитирует эксперта "Матч ТВ".
Напомним, Кевин Андраде перешёл из "Балтики" в "Зенит" после завершения прошлого сезона. В первом туре нового чемпионата России калининградцы уступили ЦСКА со счётом 1:2.