"Спартак" разгромил "Родину" в первом туре РПЛ

Встреча первого тура на "Лукойл Арене" завершилась со счётом 3:0 в пользу "красно-белых".
Начало успеху хозяев положил Маркиньос, отличившийся на 24-й минуте. На 79-й минуте преимущество команды увеличил Кристофер Мартинс, а незадолго до финального свистка итоговый результат установил Данил Пруцев.
Во втором туре "Спартак" сыграет в гостях с "Ахматом", тогда как "Родина" дома примет "Ростов".
Чемпионат России
1 тур
Голы: Маркиньос, 24, Мартинс, 79, Пруцев, 86.
"Спартак": Ал. Максименко, Бабич (Пруцев, 84), Парада (Джику, 63), Литвинов, Зобнин, Умяров, Жедсон Фернандеш (Денисов, 63), Барко, Солари, Маркиньос (Дмитриев, 81), Угальде (Мартинс, 63).
"Родина": Волков, Мещанинов, Дятлов (Гогличидзе, 75), Крижан (Мусаев, 75), Сокол (Бессмертный, 82), Егорычев (Посо, 54), Фищенко, Рейна, Бакаев (Абдусаламов, 75), Ар. Максименко, Тимошенко.
Предупреждения: Егорычев, 32, Дятлов, 39.