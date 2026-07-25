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"Спартак" разгромил "Родину" в первом туре РПЛ

Московский "Спартак" начал новый сезон РПЛ с уверенной домашней победы над "Родиной".
Фото: ФК "Спартак"
Встреча первого тура на "Лукойл Арене" завершилась со счётом 3:0 в пользу "красно-белых".

Начало успеху хозяев положил Маркиньос, отличившийся на 24-й минуте. На 79-й минуте преимущество команды увеличил Кристофер Мартинс, а незадолго до финального свистка итоговый результат установил Данил Пруцев.

Во втором туре "Спартак" сыграет в гостях с "Ахматом", тогда как "Родина" дома примет "Ростов".

Чемпионат России

1 тур

Голы: Маркиньос, 24, Мартинс, 79, Пруцев, 86.

"Спартак": Ал. Максименко, Бабич (Пруцев, 84), Парада (Джику, 63), Литвинов, Зобнин, Умяров, Жедсон Фернандеш (Денисов, 63), Барко, Солари, Маркиньос (Дмитриев, 81), Угальде (Мартинс, 63).

"Родина": Волков, Мещанинов, Дятлов (Гогличидзе, 75), Крижан (Мусаев, 75), Сокол (Бессмертный, 82), Егорычев (Посо, 54), Фищенко, Рейна, Бакаев (Абдусаламов, 75), Ар. Максименко, Тимошенко.

Предупреждения: Егорычев, 32, Дятлов, 39.

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