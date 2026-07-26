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"Арсенал" может побороться за звезду "Реала" - источник

Лондонский "Арсенал" рассматривает возможность подписания вингера мадридского "Реала" Винисиуса Жуниора.
Фото: Getty Images
Как пишет журналист The Athletic Дэвид Орнштейн, в руководстве действующего чемпиона Англии поддержали идею потенциального трансфера. В настоящее время "канониры" лишь оценивают перспективы сделки, а её дальнейшая судьба во многом будет зависеть от переговоров Винисиуса с "Реалом" о продлении контракта.

Винисиус защищает цвета "Реала" с 2018 года. По оценке Transfermarkt, рыночная стоимость 26-летнего вингера составляет 140 миллионов евро.

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