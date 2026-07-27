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Соболев высказался о дубле в ворота "Акрона": перед сезоном сказал, что хочу стать лучшим бомбардиром

Форвард "Зенита" Александр Соболев прокомментировал дубль в ворота "Акрона".
Фото: ФК "Зенит"
По словам Соболева, любому нападающему важно забивать, а он хочет стать лучшим бомбардиром РПЛ.

- Любому нападающему забивать важно, тем более я перед сезоном сказал, что хочу стать лучшим бомбардиром, никогда им не был. Поэтому, наверное, это хорошее начало, - сказал Соболев в эфире "Матч ТВ".

Сегодня, 25 июля, петербургский "Зенит" одержал выездную победу над тольяттинским "Акроном" в первом туре Российской Премьер-Лиги со счетом 5:0. Забитыми мячами отметились Александр Соболев (дубль), Густаво Мантуан, Джон Джон и Фелипе Аугусто.

Напомним, что по итогам прошлого сезона петербуржцы в седьмой раз за последние восемь лет стали чемпионами России, также они завоевали Суперкубок страны. Тольяттинцы в стыковых матчах одержали победу над "Ротором" с общим счетом 2:1 и сохранили место в РПЛ.

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