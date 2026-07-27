Соболев высказался о дубле в ворота "Акрона": перед сезоном сказал, что хочу стать лучшим бомбардиром

Фото: ФК "Зенит"

- Любому нападающему забивать важно, тем более я перед сезоном сказал, что хочу стать лучшим бомбардиром, никогда им не был. Поэтому, наверное, это хорошее начало, - сказал Соболев в эфире "Матч ТВ".