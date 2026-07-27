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"Зенит" разгромил "Акрон" в 1 туре РПЛ. Соболев набрал 2+1 по "гол+пас"

Петербургский "Зенит" одержал разгромную победу в первом туре РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"
Счет в матче на 7-й минуте открыл Александр Соболев, замкнув прострел Педро с фланга, спустя 11 минут форвард оформил дубль. На 34-й минуте встречи Густаво Мантуан довел счет до разгромного. За 13 минут до конца основного времени Джон Джон забил четвертый мяч петербуржцев, а голевой передачей отметился Соболев.

Итоговый счет на табло установил новичок сине-бело-голубых Фелипе Аугусто - он поразил ворота тольяттинцев на 83-й минуте матча.

РПЛ, 1-й тур.

"Акрон" 0:5 "Зенит".

Голы: Соболев, 7, 18, Мантуан, 34, Джон, 77, Аугусто, 83.

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