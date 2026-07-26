Барко обратился к болельщикам "Спартака"

- Я хочу воспользоваться этой возможностью, чтобы выразить свою благодарность и посвятить эту награду моей дочери Абигейл, моей семье, моим друзьям, моим товарищам по команде, текущему техническому персоналу и всему командному, всем сотрудникам, помощникам, руководителям и владельцам клуба, а также всем болельщикам "Спартака", которые день за днём показывают мне свою любовь и безусловную поддержку и которые приняли меня как своего с первого дня в Москве.
Спасибо всем. Эта награда, которую я получаю сегодня, не была бы возможна без помощи всех вас. В прошлом сезоне мы выиграли Кубок России: мой первый титул с этим огромным клубом, которым является "Спартак". Моя радость от этого достижения очень большая, и я надеюсь, что это будет радостью и для всех красно-белых. Ещё раз спасибо вам всем за вашу помощь. Вперед, "Спартак"! - написал футболист в своих соцсетях.
"Спартак" в 1-м туре РПЛ дома с крупным счётом обыграл "Родину" - 3:0.