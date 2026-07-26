Барко обратился к болельщикам "Спартака"

Фото: ФК "Спартак"

Спасибо всем. Эта награда, которую я получаю сегодня, не была бы возможна без помощи всех вас. В прошлом сезоне мы выиграли Кубок России: мой первый титул с этим огромным клубом, которым является "Спартак". Моя радость от этого достижения очень большая, и я надеюсь, что это будет радостью и для всех красно-белых. Ещё раз спасибо вам всем за вашу помощь. Вперед, "Спартак"! - написал футболист в своих соцсетях.