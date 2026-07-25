Махачкалинское "Динамо" обыграло "Факел" в первом туре РПЛ

В матче первого тура команда на выезде обыграла воронежский "Факел" со счётом 2:1.
Хозяева открыли счёт на 21-й минуте усилиями Вячеслава Якимова. Однако ещё до перерыва махачкалинцы восстановили равновесие благодаря автоголу защитника "Факела" Юрия Журавлёва. Победный мяч гости забили на 79-й минуте - отличился Александр Сандрачук.
Чемпионат России
1 тур
Голы: Якимов, 21 - Журавлёв, 30 (аг), Сандрачук, 79.
"Факел": Фролкин, Габараев, Юрганов, Журавлёв, Тодорович (Уридия, 84), Альшин (Гиоргобиани, 75), Якимов (Ковалёв, 67), Нетфуллин, Б. Магомедов (Багамаев, 84), Гнапи (Турищев, 75), Пуси.
"Динамо" Махачкала: Т. Магомедов, Кагермазов, Аларкон, Сандрачук, Алибеков, Апшацев (Джабраилов, 65), Мрезиг, Глушков (Джавад, 88), Сундуков, Миро (Зинович, 90+3), Агаларов (Лесовой, 65).
Предупреждения: Апшацев, 42.