Махачкалинское "Динамо" обыграло "Факел" в первом туре РПЛ

Фото: ФК "Динамо" Мх

В матче первого тура команда на выезде обыграла воронежский "Факел" со счётом 2:1.Хозяева открыли счёт на 21-й минуте усилиями Вячеслава Якимова. Однако ещё до перерыва махачкалинцы восстановили равновесие благодаря автоголу защитника "Факела" Юрия Журавлёва. Победный мяч гости забили на 79-й минуте - отличился Александр Сандрачук.Чемпионат России1 турЯкимов, 21 - Журавлёв, 30 (аг), Сандрачук, 79.Фролкин, Габараев, Юрганов, Журавлёв, Тодорович (Уридия, 84), Альшин (Гиоргобиани, 75), Якимов (Ковалёв, 67), Нетфуллин, Б. Магомедов (Багамаев, 84), Гнапи (Турищев, 75), Пуси.Т. Магомедов, Кагермазов, Аларкон, Сандрачук, Алибеков, Апшацев (Джабраилов, 65), Мрезиг, Глушков (Джавад, 88), Сундуков, Миро (Зинович, 90+3), Агаларов (Лесовой, 65).Апшацев, 42.