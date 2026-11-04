Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу испанского клуба, который вырвал победу уже в компенсированное время.
После четырёх туров АЕК экс-наставника ЦСКА Марко Николича с тремя очками занимает 30-е место в таблице. "Реал" набрал 12 баллов и располагается на второй строчке.
Лига чемпионов
Общий этап. 4 тур
Голы: Койта, 12, Пилиос, 75 - Беллингем, 32, Мбаппе, 78, Вальверде, 90+2.
АЕК: Бриньоли, Пилиос, Релваш, Мукуди, Рота, Маер (Зини, 53), Кайринен (Варга, 60), Арриага, Койта, Гачинович (Марин, 60), Йович (Зубков, 88).
"Реал": Куртуа, Кукурелья (Браим Диас, 82), Рюдигер, Милитао, Думфрис, Камавинга, Бернарду Силва (Эндрик, 67), Винисиус Жуниор (Каррерас, 82), Беллингем (Эспи, 86), Диоманде (Вальверде, 67), Мбаппе.
Предупреждения: Арриага, 34.
АЕК Николича проиграл "Реалу" в матче с пятью голами
Мадридский "Реал" одержал волевую победу над афинским АЕКом в матче четвёртого тура общего этапа Лиги чемпионов.
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