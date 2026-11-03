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Батраков оформил дубль за три минуты в матче со "Штутгартом"

Российский полузащитник "Галатасарая" Алексей Батраков забил два мяча в начале встречи со "Штутгартом" в четвёртом туре общего этапа Лиги чемпионов.
Фото: Getty Images
Первый гол 21-летний футболист отправил в ворота немецкой команды на 12-й минуте, а уже на 15-й отличился повторно, реализовав выход 1 на 1 с вратарем.

Для россиянина это уже третий матч Лиги чемпионов подряд с забитыми мячами. На его счету четыре гола в нынешнем розыгрыше турнира.

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