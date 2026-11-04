По данным источника, вчера, 3 ноября, состоялось заседание совета директоров "Локомотива", на котором была утверждена отставка Михаила Галактионова с поста главного тренера. Сообщается, что специалисту будет выплачена компенсация.
Отмечается, что не был решен вопрос с его ассистентами, поскольку есть вероятность, что им придется продолжить работу с командой после ухода главного тренера.
Подчеркивается, что последним матчем под руководстом Галактионова станет для "железнодорожников" игра 14-го тура РПЛ с "Рубином".
Источник: телеграм-канал журналиста Андрея Панкова
Руководство "Локомотива" определилось с будущим Галактионова - источник
Стало известно, когда Михаил Галактионов покинет пост главного тренера "Локомотива".
Фото: ФК "Локомотив"