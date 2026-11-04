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В Бразилии в одном матче показали 53 красные карточки

Полуфинал молодёжного чемпионата штата Минас-Жерайс в Бразилии завершился массовой дракой и 53 удалениями.
Фото: Getty Images
В матче второго дивизиона турнира U20 "Уберландия" принимала "Маморе" и уступила со счётом 1:3.

Развязка наступила в компенсированное время. После третьего гола гостей футболист начал провоцировать соперников, что привело к масштабной потасовке. В конфликте участвовали игроки, представители тренерских штабов и руководители клубов. Арбитр показал участникам драки 50 красных карточек, ещё три удаления произошли по ходу встречи.

Всего с поля были удалены 43 футболиста, восемь представителей тренерских штабов и два руководителя.


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