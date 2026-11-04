По информации источника, "Сабах" рассмотрит Мурада Мусаева в случае вероятного ухода Валдаса Дамбраускаса в более статусный клуб. Отмечается, что в шорт-листе у азербайджанцев также находятся Фатих Текке и Игорь Костюк.
Мусаев возглавляет "Краснодар" с начала весны 2024 года. В текущем сезоне под его руководством "быки" провели 18 матчей, одержали 10 побед, 5 раз сыграли вничью и потерпели 3 поражения.
На данный момент "Сабах" занимает 25-е место в общем этапе Лиги чемпионов. Дамбраускас работает главным тренером клуба с начала июля 2025 года.
Источник: журналист Анар Ибрагимов
Мусаев может возглавить клуб-участник ЛЧ
Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев находится в шорт-листе зарубежного клуба, выступающего в Лиге чемпионов.
Фото: ФК "Краснодар"