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Мусаев может возглавить клуб-участник ЛЧ

Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев находится в шорт-листе зарубежного клуба, выступающего в Лиге чемпионов.
Фото: ФК "Краснодар"
По информации источника, "Сабах" рассмотрит Мурада Мусаева в случае вероятного ухода Валдаса Дамбраускаса в более статусный клуб. Отмечается, что в шорт-листе у азербайджанцев также находятся Фатих Текке и Игорь Костюк.

Мусаев возглавляет "Краснодар" с начала весны 2024 года. В текущем сезоне под его руководством "быки" провели 18 матчей, одержали 10 побед, 5 раз сыграли вничью и потерпели 3 поражения.

На данный момент "Сабах" занимает 25-е место в общем этапе Лиги чемпионов. Дамбраускас работает главным тренером клуба с начала июля 2025 года.

Источник: журналист Анар Ибрагимов

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