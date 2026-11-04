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"Фенербахче" вырвал победу у "Ливерпуля" в Лиге чемпионов

"Фенербахче" одержал первую победу в общем этапе Лиги чемпионов сезона-2026/2027, обыграв на своём поле "Ливерпуль".
Фото: УЕФА
Встреча завершилась победой стамбульцев со счётом 3:2.

Лига чемпионов

Общий этап. 4 тур

Голы: Гринвуд, 29, Браун, 73, Мурики, 79 - Ньони, 25, Исак, 69.

"Фенербахче": Эдерсон, Браун, Оппонг, Шкриньяр, Семеду (Мюлдюр, 75), Юксек, Канте, Гендузи, Кахведжи (Актюркоглу, 75), Лукаку (Мурики, 63), Гринвуд (Айдын, 89).

"Ливерпуль": Алиссон, Цимикас (Керкез, 76), ван Дейк, Жаке, Гомес (Вирц, 66), Мак Аллистер, Ньони (Кумас, 85), Нгумоа (Гакпо, 66), Собослаи, Муньос (Исак, 66), Барколя.

Предупреждения: Браун, 25, Мак Аллистер, 85.

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