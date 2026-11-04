Встреча завершилась победой стамбульцев со счётом 3:2.
Лига чемпионов
Общий этап. 4 тур
Голы: Гринвуд, 29, Браун, 73, Мурики, 79 - Ньони, 25, Исак, 69.
"Фенербахче": Эдерсон, Браун, Оппонг, Шкриньяр, Семеду (Мюлдюр, 75), Юксек, Канте, Гендузи, Кахведжи (Актюркоглу, 75), Лукаку (Мурики, 63), Гринвуд (Айдын, 89).
"Ливерпуль": Алиссон, Цимикас (Керкез, 76), ван Дейк, Жаке, Гомес (Вирц, 66), Мак Аллистер, Ньони (Кумас, 85), Нгумоа (Гакпо, 66), Собослаи, Муньос (Исак, 66), Барколя.
Предупреждения: Браун, 25, Мак Аллистер, 85.
"Фенербахче" вырвал победу у "Ливерпуля" в Лиге чемпионов
"Фенербахче" одержал первую победу в общем этапе Лиги чемпионов сезона-2026/2027, обыграв на своём поле "Ливерпуль".
Фото: УЕФА