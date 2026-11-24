"Галатасарай" Батракова одолел "Астон Виллу" в Лиге чемпионов

"Галатасарай" одержал домашнюю победу над бирмингемской "Астон Виллой" в рамках 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

УЕФА

Встреча в Стамбуле завершилась со счётом 1:0 в пользу турецкого клуба. Единственный мяч на 77-й минуте забил нападающий хозяев Дениз Гюль.



Российский полузащитник "Галатасарая" Алексей Батраков вышел на поле в стартовом составе, на 53-й минуте получил жёлтую карточку, а на 74-й был заменён.



Лига чемпионов



Общий этап. 5 тур



Гол: Гюль, 77



"Галатасарай": Чакыр, Якобс, Бардакджи, Санчес, Синго, Лемина, (Cара, 75), Торрейра, (Гюндоган, 90+3), Эльмалы, (Гюль, 62), Батраков, (Угочукву, 74), Акгюн, Йылмаз.



"Астон Вилла": Судзуки, Харвуд-Беллис, Линделёф, Мингз, Матсен, Ж. Гомес, (Горецка, 66), Камара, Макгинн, (Хэммингс, 73), Манзамби, (Баркли, 73), Алиссон, (Мбайе, 66), Джексон.



Предупреждения: Джексон, 42, Батраков, 53, Макгинн, 53, Гомес, 58, Акгюн, 58, Баркли, 90