"Балтика" потеряла игрока до конца года

Калининградская "Балтика" лишилась защитника Лориса Муйоколо до конца 2026 года.

Фото: ФК "Балтика"

Как информирует пресс-служба клуба, по результатам медицинского обследования у футболиста выявлено повреждение связочного аппарата голеностопного сустава. Ожидается, что Муйоколо возобновит тренировки в общей группе во время зимних сборов команды.



Защитник травмировался в минувшем туре РПЛ, в котором калининградцы одержали победу над "Оренбургом" со счётом 2:0. Из-за повреждения игрок покинул поле на 37-й минуте.



Муйоколо пополнил состав "Балтики" в августе текущего года.