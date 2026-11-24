Роналду забил 987-й гол в карьере

Португальский нападающий саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду приблизился к отметке в 1000 голов за профессиональную карьеру.

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41-летний футболист записал на свой счёт 987-й забитый мяч, отличившись в домашней встрече 5-го тура азиатской Лиги чемпионов с катарским "Аль-Саддом".



Капитан хозяев открыл счёт на 13-й минуте, реализовав пенальти. На 22-й минуте равенство восстановил Ваад.



На клубном уровне Роналду забил 841 мяч, ещё 146 голов форвард записал на свой счёт в составе национальной сборной Португалии.